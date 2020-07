Na manhã desta segunda-feira, 27, o Shanghai SIPG fez sua estreia no campeonato chinês e derrotou o Tianjin TEDA por 3 a 1. O destaque da partida ficou para o tocantinense de Nova Rosalândia, Ricardo Lopes, que marcou dois gols na partida. O jogo fechou a primeira rodada da Super Liga, iniciada no último sábado, 25. A China já foi o epicentro da Covid-19 e por conta disso o torneio nacional previsto para começar no início do ano só voltou no último final de semana. A organização garante que todos os jogos e treino vão seguir um protocolo rígido de higienização.

Na partida desta segunda, após sair atrás do placar, o Shanghai SIPG empatou o jogo aos 40 minutos do primeiro com Ricardo Lopes, que aproveitou o rebote do goleiro e marcou seu primeiro gol em um jogo oficial na China. Ainda na primeira etapa, Wang Shenchao de cabeça virou o jogo, após assistência de Oscar, que ao lado de Hulk e Ricardo formam a trinca de brasileiros do Shanghai.

Na segunda etapa, aos 19 minutos, o tocantinense recebeu um belo lançamento em profundidade ganhou da marcação na velocidade e bateu no canto do goleiro para marcar seu segundo gol, o terceiro do Shanghai SIPG. Com a vitória, o time de Hulk passa a liderar o Grupo B. Agora a equipe volta a campo no próximo domingo, 2, diante do Hebei Fortune, de Ricardo Goulart.

Novo Formato

A primeira fase do torneio será dividida em dois grupos com oito times na cidade de Suzhou, e os outros oito ficarão em Dalian. Jogos sem torcida, longe de casa e em isolamento quase total.

Grupo A (sede em Dalian): Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Henan Jianye, Dalian Pro, Guangzhou R&F, Shanghai Shenhua e Shenzhen FC.

Grupo B (sede em Suzhou): Shanghai SIPG, Beijing Guoan, Wuhan Zall, Tianjin Teda, Chongqing Dangdai, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai e Shijiazhuang Ever Bright.

Os times vão se enfrentar dentro do próprio grupo. E os quatro melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata, ainda sem data definida. As duas cidades foram escolhidas pela situação mais controlada da pandemia.

Confira os gols da vitótia do Shanghai: