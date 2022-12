O primeiro lugar do ranking nacional de mountain bike na categoria sub-30 é de um ciclista de Palmas e do Tocantins pela primeira vez.

Maicon Douglas Pereira Dias aparece em 1º lugar na versão final do ranking do cross country olímpico (XCO), na classificação da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), divulgada nesta segunda-feira, 12, no site da entidade. Na semana passada, a versão preliminar do ranking já circulava com Dias na frente, posição confirmada na versão final da listagem que pode ser conferida aqui.

Com 825 pontos somados ao longo do ano, Maicon Douglas superou os mineiros Vinicius Henrique Costa Lacerda (817,5 pontos), da Escolinha de MTB Team, e Gustavo Vilela de Morais Junior, que corre pela equipe Caratinga/Audax/Bike Show/Família Vilela e cravou 815.

O JTO não conseguiu contato com o atleta estava em deslocamento, mas o presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas, comenta o feito, inédito para o Estado.

“Nunca um atleta tinha alcançado o topo dum ranking nacional e nós muito felizes com este resultado. Foi um trabalho que feito, um planejamento desde o início do ano em levar este atleta para as competições fora do Estado e, graças a Deus, alcançamos o objetivo”, disse.

Maicon chegou ao feito ao conquistar 180 pontos no Campeonato Brasileiro de MTB XCO, em Conceição do Mato Dentro ( MG) entre 7 e 9 de outubro.

Outros 130 na copa CIMTB disputada em junho, em Araxá ( MG), mais 125 na Taça Brasil de MTB XCO, também em junho, em Goiânia, que se juntaram aos 100 da Ventura Bike Race, em maio, em Goianira (GO).

Os pontos restantes saíram também de etapas da CIMTB (a Copa Internacional Michelin de XCO) disputada em Taubate (SP), Petropolis (RJ) e Congonhas (MG).