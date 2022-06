Ao sediar pela primeira vez o Brasileiro de Ciclismo Estrada o Tocantins, estado de Yana Camargo, ciclista de Gurupi com títulos nacionais de pista e estrada, pode ter revelado mais um talento de base do esporte.

Avulso, o portuense Joas Menezes Barbosa dos Reis fechou as 7 voltas dos 72 km da prova de resistência do juvenil masculino em 2h05min com média de 34,3 km/h.

“Eu apostei tudo para me descolar do pelotão e alcançar a fuga e acabou dando certo porque contei com a torcida”, comemorou o medalhista. Joas anulou a fuga que liderava a prova e conseguiu colocar 3min29 sobre o segundo colocado, Luiz Fernando Bomfim de Almeida, também avulso. O bronze ficou com Lucca Marques Ferreira Silva, da equipe Santos Cycling Team / Fupes, com 2h9min.

O resultado deixou empolgado o presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas. “Me sinto realizado e abençoado por ter proporcionado a esse garoto participar da prova, talvez em outro estado ele não teria ido e isto mostra a importância de trazermos mais eventos para que apareçam mais talentos e promessas, e este é o papel das entidades”.

A competição continua neste sábado a partir das 8 horas com a disputa da elite feminina e a categoria sub-23.

Confira os campões da base