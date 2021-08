Esporte Tocantinense garante vitória por nocaute técnico no Rio de Janeiro Maike Linhares fez seu retorno às competições após se recuperar de lesões

Após enfrentar seis horas diárias de treinos, o lutador de Palmas, de 27 anos, se tornou campeão na primeira edição do Brazilian Fighting Series, realizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O atleta estava fora das competições de MMA, em razão de uma cirurgia no joelho e também por conta da pandemia. O atleta tocantinense garantiu vitória por nocaute técnico. “Foi uma lu...