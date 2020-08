O futebol tailandês passa por um período de preparação para a retomada das competições. A bola deve voltar a rolar no campeonato nacional a partir do dia 12 de setembro. Quem tem se preparado para esse retorno é o tocantinense Mailson Farias, 29 anos, atacante do Chiangrai United.

Natural de Almas, cidade localizada a 304 km de Palmas, Mailson acredita em uma rotina de treinos intensa e espera ter um bom retorno aos gramados. “Vamos nos preparar para que essa volta seja especial para o Chiangrai. O grupo vai se dedicar ao máximo durante as próximas semanas para crescer de produção e para melhorar o rendimento em campo antes do reinício das disputas. Estamos muito motivados com esse retorno e confiantes”, afirmou.

O atleta, que em 2019 defendeu o Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B e tem passagens por CRB, Chapecoense e Criciúma, chegou ao clube em janeiro deste ano, retornou ao Brasil por conta da parada no futebol asiático e agora voltou aos treinos no Chiangrai United.

Ainda de acordo com o atleta tocantinense, o clube, que é o atual campeão tailandês, deve lutar pelo bicampeonato nacional. "Vamos em busca deste título tailandês novamente. O grupo sabe da sua responsabilidade e via se doar ao máximo para levantar esse troféu mais uma vez".

Volta

No continente asiático, alguns países já retomaram as competições de futebol: China (sem torcida), Coreia do Sul (com mil pessoas por estádio) e o Japão (ainda sem público). O campeonato Tailandês se prepara para o retorno e deve ser o próximo a retornar. Por conta dos baixos números de infectados pela Covid-19 é estuda a volta do futebol já com público.