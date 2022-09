A estudante de Porto Alegre do Tocantins Estefany Marques, de 16 anos, embarca com a Seleção Brasileira de Atletismo Escolar para competir na Bélgica, entre os próximos dias 12 e 17 de setembro, e representar o Tocantins e o Brasil. A atleta recebeu convocação para integrar a seleção brasileira após vencer uma das modalidades dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets 2022).

Recentemente a atleta marcou presença nos Jogos da Juventude, em Aracaju (SE), mas não teve um bom desempenho. “Infelizmente não tive sucesso nas provas, não foi dessa vez, mas dei o meu melhor”, afirma Estefany, que retornou de Sergipe no último feriado nacional, de 7 de setembro, para sua cidade onde os moradores e autoridades a receberam com festa mesmo sem ter conseguido títulos na competição nacional.

Sobre o torneio em Bruxelas, na Bélgica, a atleta destaca que a dedicação diária tem sido um desafio com uma rotina intensa de treinos. A convocação da atleta ocorreu após ter vencido a corrida de meio-fundo em três mil metros, realizada durante o Jets 2022, na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Palmas. Com a vitória, Esteffany integrou a equipe de 27 atletas do Brasil que participam da competição internacional.

Estefany Marques é aluna da segunda série do ensino médio do Colégio Estadual Alfredo Nasser, localizado no município de Porto Alegre do Tocantins, a 317 quilômetros da capital Palmas.

She Runs

A partir da próxima segunda-feira, até o dia 17 de setembro a Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF) realiza pela primeira vez uma competição exclusivamente voltada para as mulheres. A Federação afirma que o She Runs é uma corrida internacional única que promove o bem-estar e liderança feminina por meio do esporte escolar por promover a igualdade de gênero.

A delegação brasileira será formada apenas por estudantes-atletas mulheres que carimbaram o passaporte nas seletivas realizadas pelas federações escolares em seus estados. Entre os seus pilares estratégicos, a equidade de gênero tem feito a diferença nas competições que a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) realiza no Brasil ou participa em todo o mundo.

Com a certeza de que será um inesquecível intercâmbio cultural, o evento contará com a participação de diversos países de todos os continentes que junto do Brasil prometem realizar uma linda festa em Bruxelas.