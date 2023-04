Apaixonado pelo kart desde os sete anos de idade, o atleta João Victor Pereira iniciou no esporte com o incentivo de seu avô materno, José Antônio, que também é o empresário e patrocinador do atleta. Em fevereiro de 2022, João, que hoje tem oito anos, demonstrou interesse pelas corridas a partir de um passeio em uma pista de kart montada na Avenida Teotônio Segurado, em Palmas.

Após a primeira experiência em corrida, João começou a treinar no Kartódromo Rubens Barrichello, na capital tocantinense, e três meses depois deu início às competições na categoria Cadete/Mirim.

O piloto de oito anos, que já conquistou nove troféus, participou de competições em Palmas (TO), Araguaína (TO) e Goiânia (GO). Com pouco mais de um ano de experiência, o corredor mirim terminou a última etapa do Estadual de Kart com o terceiro melhor tempo e conquistou a terceira colocação no pódio.

Em primeiro de abril deste ano, João Victor foi convidado para realizar a volta de abertura da 2ª Etapa de Kart do município de Gurupi, sul do estado. Na agenda do atleta, no dia 29 deste mês, o piloto deve representar o Tocantins na competição em Rio Verde (GO).

Segundo a mãe de João, Danúbia Rutiele, apesar de ser um esporte perigoso, ela sempre incentiva o filho. “Todas as corridas aqui em Palmas eu estou presente torcendo por ele. Meu coração vai a mil por hora e todas as vezes eu morro de chorar, não consigo segurar a emoção”, contou.

Para João, as suas grandes inspirações são Ayrton Senna e o piloto tocantinense Felipe Fraga.