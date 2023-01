Com apenas sete times, a principal competição de futebol do Tocantins estreia neste sábado às 18h30, no Mirandão em Araguaína na partida entre dois times que apostam em um elenco mesclado entre a juventude e a experiência na corrida pelo primeiro título estadual. Os clubes irão disputar a oportunidade de representar o Tocantins na Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D 2024.

Originalmente eram oito times com direito á disputa, mas o maior campeão do torneio, o Palmas, com 8 troféus, desistiu a três dias da disputa e teve como punições anunciadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) a suspensão de participar do estadual masculino por dois anos, além de ter sido rebaixado para a segunda divisão e condenado a pagar multa de R$ 20 mil.

O Capital, único representante de Palmas no Campeonato Estadual de Futebol Profissional, enfrentará o União, time de Carmolândia, no próximo sábado, 28, às 18h30 no Estádio Mirandão, em Araguaína.

Para o presidente do Capital, Ricardo Ricanato, o time montou uma equipe muito coesa. “Com jogadores jovens, os mais experientes estão na casa dos 30 anos, vários remanescentes da Copa São Paulo, atletas do campeonato de 2022 que estavam emprestados para outros clubes e outros atletas locais que anunciamos no final do ano”.

O presidente também destaca alguns nomes que se juntaram agora à equipe vindo do Ska Brasil, clube de São Paulo, além de jogadores de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

O elenco conta com dois goleiros, Pablo Alves e Pedro, na posição de zagueiro irão atuar Washington, Kanon, Daniel Tertuliano, Kennerson e Douglas. Os atuais escalados são Pablo Aleixo, Pablo Moisés, Bombado, Isac Lima e Guedes.

De volantes, o Capital terá Caique, Isaac Alves e Iarlei. Dieguinho, Matheus Henrique, Jonathan Henrique e Elenilson vão atuar de meia, enquanto Ruselle, Hugo, Gustavo, Wenis e Carlin do Rancho ficarão no ataque.

Dos 24 relacionados, 14 já estão em condição de jogo de acordo com o Boletim Informativo Diário (BID).

Para Douglas Oliveira, presidente do time oponente, o União, o ponto forte da equipe é a mescla da experiência com a juventude. “Temos zagueiros bastante experientes, e conseguimos mesclar isso com jogadores da juventude. Acredito que será bastante eficiente,” comenta Douglas.

Segundo o presidente, a equipe saiu na frente junto ao Tocantinópolis, na qual começaram os preparativos para o Tocantinense no início de janeiro, no dia 5.

Arbitros

Edivaldo Fonseca comandará a arbitragem na estreia do Tocantinense, além de José Valcy como primeiro assistente, Samuel Smith na posição de segundo assistente e Davi Almeida como quarto árbitro.

Ingressos

Os ingressos antecipados estão a R$ 20,00 e podem ser adquiridos Esporte Total, Padaria Livramento, Sports Nutri e Globo Esportes. A partida terá transmissão no canal do Youtube Esporte Mais TV.

Elenco do União

Adson

Alexandre

Amorim

Andre

Gabriel

Jomar

Luiz

Renatinho

Rick Sena

Talisson

Victor Hugo

Elenco do Capital

Bombado

Caique

Carlin do Rancho

Daniel Tertuliano

Dieguinho

Douglas

Elenilson

Guedes

Gustavo

Hugo

Iarlei

Isaac Alves

Isac Lima

Jonathan Henrique

Kanon

Kennerson

Matheus Henrique

Pablo Aleixo

Pablo Alves

Pablo Moisés

Pedro

Ruselle

Washington

Wenis