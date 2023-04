O time do Brasil contou com o portuense Otávio Queiroz, 17, para subir ao pódio com a prata no primeiro dia do Campeonato Pan-americano de Mountain Bike, realizado em Congonhas(MG). A competição teve início nesta quarta-feira, 26, e segue até o próximo domingo, 30.

A primeira colocação de revezamento entre os atletas ficou com o time do Canadá e os atletas do México garantiram a terceira colocação. O time brasileiro conquistou o terceiro lugar com a volta final de José Gabriel, atleta da categoria elite.

A seleção do Brasil contou com José Gabriel (Elite), Raiza Goulão (Elite), Gustavo Xavier (Sub 23), Giuliana Morgen (Sub 23), Gabriela Ferolla (Junior) e Otavio Queiroz de Souza (Junior).

O resultado do campeonato será classificatório para os Jogos Pan-americanos de Santiago, no Chile, além de somar pontos na classificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A programação segue até o próximo domingo, 30, e contará com provas de Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC), Eliminator (XCE) e Team Relay (XCR). Durante o campeonato também ocorre o Desafio de Profetas MTB, um evento amador para atletas não filiados.

De acordo com a organização, no geral, são estimados mais de 900 atletas para as disputas. O campeonato é uma realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).