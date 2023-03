A enxadrista Lorrane Martins irá participar do torneio internacional para estudantes universitários, o Fisu América Chess 2023, que ocorre entre dos dias 2 a 11 de maio deste ano, no formato virtual.

A jogadora palmense lembra que iniciou seus treinamentos no jogo de tabuleiro ainda quando era aluna da Escola de Tempo Integral (ETI) Margarida Lemos, região sul de Palmas. “Eu comecei a estudar em um colégio de tempo integral e lá tinha uma vez por semana aulas de xadrez, já conhecia os movimentos básicos, mas lá tinha treinos toda quinta no intervalo. Comecei a jogar nas aulas, nos treinos de quinta e com o senhor da biblioteca. Não parei mais, depois mudei para o colégio dos bombeiros onde eu aperfeiçoei meu jogo”.

Atualmente Lorrane é universitária do curso de Ciências Contábeis e afirma que ganhou o primeiro título com apenas 13 anos, quando estava na escola. “Tinha 13 anos quando ganhei os jogos estudantis e participei do meu primeiro brasileiro na etapa nacional”, revela a enxadrista.

Lorrane disse que jogou entre os melhores do estado e que agora espera absorver o máximo de conhecimento e experiência nesse torneio internacional.

Fisu América Chess

O torneio é organizado pela Federação Internacional do Desporto Universitário (Fisu), que adaptou os eventos presenciais de xadrez em virtuais, devido à pandemia do coronavírus. Os melhores atletas dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) foram escolhidos para participar do evento.