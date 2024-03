Esporte Tocantinense é contratado para jogar na zaga de time de base goiano Isaac Tavares Campos, de 16 anos, assinou com o Goiânia Esporte Clube para defender o time nas partidas do Campeonato Sub 17, deste ano

O atleta tocantinense Isaac Tavares Campos, de 16 anos, assinou um contrato com o time do Goiânia Esporte Clube, o jogador de Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado, irá defender o time goiano nas partidas do Campeonato Sub 17, deste ano. Antes da contratação Isaac atuava como zagueiro nas equipes de base da Lagoa da Confusão, em entrevista para o JTo o jovem contou que começou a sua trajetória no fu...