Com informações do ge

O Verdão está na 2ª fase da Série D. Com vitória, por 1 a 0, sobre o Moto Club (MA), neste domingo, e com o tropeço do Cametá (PA), o Tocantinópolis avançou em 4º no Grupo A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D.

O único gol do jogo foi marcado por Everson Bilau, que segue como o maior artilheiro do time na competição, agora com 12 gols. Na 2ª fase, o alviverde encara o Manauara (AM), em dois jogos, em datas e horários a serem definidos.

Tocantinópolis vai encarar o Manauara-AM, em dois jogos. O jogo de ida será no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), e o da volta no Amazonas. As datas e os horários serão definidos no decorrer da semana.

Com a classificação à segunda fase, o Tocantinópolis garantiu mais R$ 150 mil. Anteriormente, com a participação na 1ª fase, a equipe já havia garantido R$ 400 mil.

Detalhes da partida

O primeiro tempo começou ‘sonolento’. O Moto foi quem mais tentou algo diferente nos minutos iniciais. O Tocantinópolis só foi finalizar no alvo pela 1ª vez, aos 14, após Gustavo Santos balançar as redes, porém, a arbitragem deu uma falta no lance – anulando o gol.

Aos 24, o alviverde chegou pela segunda vez e Gustavo Santos finalizou sobre o gol. Um minuto depois, Bilau recebeu na área, girou e finalizou nas mãos do goleiro rubro-negro. O Moto tentou uma pressão em seguida. O primeiro tempo terminou com as duas equipes tentando chegar ao gol.

O segundo tempo começou com os dois times tentando chegar ao gol. O Tocantinópolis se apresentou melhor em relação a etapa inicial, após as substituições promovidas por Reginaldo França.

Aos 36, após cobrança de escanteio, Bilau, na pequena área, completou para o gol: 1 a 0. Após tento, o time alviverde teve pelo menos mais duas chances claras de ampliar, mas faltou efetividade. O Moto fez várias mudanças e até tentou uma reação, mas não foi suficiente para mudar o placar no Ribeirão.