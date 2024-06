O Tocantinópolis conseguiu uma importante vitória sobre o Maranhão na tarde deste domingo, no Nhozinho Santos, em São Luís. O Verdão desbancou o líder de sua chave, o Grupo 2, em vitória por 1 a 0 e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

O único gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Bismarch fez um golaço de fora da área e deu a vitória ao TEC. O jogo ainda teve uma expulsão contra o Tocantinópolis: Thiaguinho foi expulso aos quatro minutos do segundo tempo.

Primeiro tempo

Desde o começo do jogo a partida foi bem equilibrada. MAC e TEC iam trocando chances e ambos os goleiros foram se apresentando.

No entanto, aos poucos o Tocantinópolis foi deixando a partida a sua temperatura. Marcando bem o MAC e soltando aos pouco seu poder ofensivo.

Tanto que marcou aos 28 justamente num conjunto disso Marcação na saída do MAC, que liberou uma bola para Bismarch, que chutou de fora para abrir o placar.

Depois do gol o domínio do TEC ficou mais acentuado e os visitante seguiram criando boas chances. Apesar de confuso, o MAC ainda criou algumas chances com Cruz e Camarão, mas não conseguiu chegar ao empate.

Segundo tempo

O segundo tempo deve um panorama diferente por um lance em específico. Logo aos aos quatro minutos Thiaguinho foi expulso e o TEC teve que mudar totalmente sua estratégia.

Se a equipe visitante tinha boas chegadas ofensivas teve que abrir mão disso. Deixou de jogar no ataque, tirou um atacante para botar um defensor para segurar o resultado.

Para o MAC o movimento foi totalmente contrário. Atacantes foram entrando e o tempo foi passando e nada de grandes chances. Aliás, no segundo tempo o TEC veio com outro goleiro, pois Testa sentiu uma lesão e Yan entrou.

Porém, nada se viu do novo goleiro. A estratégia do TEC funcionou muito bem e o MAC teve a bola, mas não soube o que fazer com ela. Fim de jogo e vitória do Verdão no Nhozinho Santos.

Renda

O público total no estádio foi de ssomente 220 torcedores. A renda foi de R$ 3.660,00.

Tabela

O Maranhão segue como líder do Grupo 2 da Série D, mas agora, com 12 pontos, o Bode tem somente dois pontos de diferença para o segundo colocado River. O TEC foi a 10 pontos e é o terceiro colocado agora. O Verdão também ficou a dois pontos do time maranhense.

Agenda

O Maranhão entra em campo na Série D somente no próximo sábado, quando visita o Altos, no Lindolfo Monteiro, às 16h. Ainda pela sétima rodada da competição o TEC recebe o Águia de Marabá, no dia seguinte, às 16h, no Ribeirão.