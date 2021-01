Esporte Tocantinópolis vence o Interporto nos pênaltis e está na final do Tocantinense 2020 Time portuense chegou a abrir 2 a 0 no placar no tempo regulamentar, mas deixou o TEC empatar e perdeu nos pênaltis

Nesta segunda-feira, 25, ficou definido o primeiro finalista do Campeonato Tocantinense 2020, que estava paralisado desde março por conta da pandemia da COVID-19. Após um empate emocionante de 2 a 2 no tempo regulamentar, o Tocantinópolis venceu o Interporto nos pênaltis e ficou com a primeira vaga na decisão. O outro finalista saíra do jogo entre Palmas e Aragua...