Esporte Tocantinópolis vence o Araguacema e garante seu quarto título estadual Verdão do Norte levou a melhor em cima do Azulão do Norte por um placar de 1 a 0, no estádio Ribeirão

O último capítulo do Campeonato Tocantinense aconteceu nesta quinta-feira,30, com a vitória do Tocantinópolis por 1 a 0. O único gol do jogo foi anotado por Hiltinho, no finzinho da segunda etapa. O time do Verdão do Norte garantiu o seu quarto título no estadual e de quebra faturou as vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro Série D do ano que vem. O calendário c...