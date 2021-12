Esporte Tocantinópolis vence fora de casa, já entre Araguacema e Interporto ficou tudo igual Cinco gols são marcados nos duelos de ida das semifinais do Tocantinense

A bola rolou nesta terça-feira,21, pelos jogos de ida das semifinais do Campeonato Tocantinense. No estádio Nilton Santos, na Capital, o Tocantinópolis levou a melhor em cima do Palmas por 2 a 1. Já Araguacema e Interporto empataram em 1 a 1, em partida realizada na Arena Taça. Os jogos de volta devem ser realizados na próxima sexta-feira, 24, véspera de Natal, às 15h...