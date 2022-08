Esporte Tocantinópolis vai às quartas e está a duas vitórias da Série C Gol do lateral-esquerdo Chico Bala aos 42 do segundo tempo deu a classificação ao clube em cima do Santa Cruz

O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) venceu o Santa Cruz(PE) por 1 a 0 no jogo de volta, no domingo, no estádio Ribeirão. Válida pelas oitavas de final da série D do Campeonato Brasileiro 2022 a partida classificou o TEC para as quartas de final da série D. A arquibancada do Ribeirão comemorou com entusiasmo o gol da vitória, marcado pelo lateral-esquerdo, Chico ...