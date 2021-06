Esporte Tocantinópolis traz reforços para sequência da Série D Time tocantinense anunciou a chegada de três jogadores; o próximo jogo da equipe no torneio nacional será no domingo, 13, no Pará

Após empatar com o Moto Clube, em casa, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, o Tocantinópolis busca reforços para sequência da competição nacional. Depois do tropeço na rodada inicial, o clube anunciou a chegada dos jogadores: Everson da Silva (atacante), Moisés Potiguar (zagueiro) e Elifran (meia), além de renovar com o meia Rubens para o restante da t...