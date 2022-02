Esporte Tocantinópolis terá uma única chance para avançar de fase na Copa do Brasil Verdão do Norte precisa vencer por qualquer placar, empate dará vaga para o Náutico

A competição, considerada a mais democrática do país, começou nesta terça-feira. O futuro do Tocantinópolis na Copa Intelbras do Brasil será decidido nesta quarta-feira,23. Ao clube tocantinense só resta vencer o Náutico (PE), às 20h30, no estádio Ribeirão, para avançar de fase. O empate dará o passaporte para a equipe visitante. A partida será aberta ao público e os i...