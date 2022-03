Esporte Tocantinópolis terá reforços no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Cascavel (PR) Atacante Veraldo e o meia Elenilson são anunciados pelo clube para a sequência do Estadual e para as competições nacionais

Visando a sequência do Estadual, além das disputas da Copa Intelbras do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D, o Tocantinópolis anunciou dois nomes que irão integrar o elenco: o atacante Veraldo, de 22 anos, ex-Remo (PA) e o meia Elenilson, de 29 anos, que fez história no Palmas nos anos de 2019,2020 e 2021, mas que atualmente estava atuando no Tapajós (PA). “Ja estou ...