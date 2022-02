Esporte Tocantinópolis tentará superar campanhas anteriores em competições nacionais Verdão do Norte precisa virar a chave em relação aos desempenhos nas suas últimas participações na Copa do Brasil e Brasileiro Série D

O Tocantinópolis terá duas importantes missões nos próximos dias: primeiro pela Copa do Brasil em partida a ser realizada nesta quarta-feira,23, às 20h30, no estádio Ribeirão. Posteriormente, em abril, a missão será representar o Tocantins no Campeonato Brasileiro Série D. O Verdão do Norte será desafiado na primeira fase da Copa do Brasil, onde encara o Náut...