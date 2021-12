Esporte Tocantinópolis tentará garantir o seu quarto caneco no Estadual Verdão do Norte disputará a decisão no estádio Ribeirão, nesta quinta-feira, às 15h30

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida realizado no estádio Nilton Santos, o Tocantinópolis contará nesta quinta-feira, 30,com mais um elemento que poderá ajudar e muito, a equipe do Bico do Papagaio: o apoio da sua torcida no Ribeirão. De acordo com a diretoria, 1000 ingressos são disponibilizados para a grande decisão. “A motivação tem que existir sempre ao ent...