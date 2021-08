Esporte Tocantinópolis tem novo treinador para sequência do Brasileiro Jairo Nascimento, ex-Imperatriz (MA), assume o comando do Verdão do Norte que segue na lanterna do grupo A2 da Série D

Neto Costa não é mais o treinador do Tocantinópolis. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 9, pela diretoria do clube. Jairo Nascimento, de 37 anos, já treinou a equipe na tarde de hoje. Vale lembrar que faltam apenas quatro rodadas para o término da fase de grupos da Série D. O novo técnico do Verdão do Norte tem passagens por times maranhenses como Timon e Imperatriz. O novo t...