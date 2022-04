Esporte Tocantinópolis tem novo compromisso neste fim de semana pelo Brasileiro Série D Equipe tocantinense enfrenta o Fluminense-PI no domingo,24, às 16 horas, pela segunda rodada

Após derrota no jogo de ida na Copa Intelbras do Brasil, onde a equipe tocantinense foi derrotada em casa por 5 a 2 para o Athletico Paranaense, o Verdão do Norte agora concentra as suas forças na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Após vencer a Tuna Luso-PA em casa e de virada, por 3 a 1, na estreia da quarta divisão nacional, amanhã, às 16 ...