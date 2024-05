Apesar de ter sido derrotado para o Fluminense (PI) na última rodada do Brasileiro Série D, por 1 a 0, o Tocantinópolis Esporte Clube não saiu da zona de classificação do Grupo A2. O Verdão ocupa a 3ª colocação, à frente de River (PI), Altos (PI) e Fluminense (PI).

As quatro equipes estão empatadas em quase tudo em relação aos critérios de desempate. Cada time tem quatro pontos, três gols pró e três contra - com 0 de saldo. Porém, o Tocantinópolis recebeu menos cartões amarelos que os piauienses. O Verdão puxa a fila com (7 amarelos), em seguida vem River (9), Altos (13) e Fluminense (13).

A exemplo dos rivais do Piauí, o Tocantinópolis vem de um empate, uma vitória e uma derrota, com quatro pontos. Levando em consideração o número de cartões recebidos, o Tocantinópolis ocupa a terceira colocação do Grupo A2, atrás de Maranhão, com seis pontos, e Moto Club, que soma nove na ponta da tabela.

Na 4ª rodada, o Tocantinópolis encara o Altos-PI, no domingo (19), às 16h, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O Verdão buscará a segunda vitória na competição e a permanência no G-4. O ge acompanha a partida em Tempo Real (veja aqui).