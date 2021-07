Esporte Tocantinópolis sofre em casa sua quarta derrota e segue em último na série D Juventude Samas, do Maranhão, fez o único gol da partida aos 20 minutos do primeiro tempo e conseguiu segurar o placar

O Juventude Samas impôs ao Tocantinópolis a quarta derrota na fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, 31, a superar o time tocantinense por 1 a 0, em gol de Cris marcado no primeiro tempo. O gol do time maranhense saiu em cobrança de escanteio. Aos 19 minutos o Juventude trocou passes e chegou ao ataque pela esquerda, com a bola enfiad...