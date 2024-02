O Tocantinópolis saiu atrás no placar, mas buscou a virada e venceu o Bela Vista, por 2 a 1, na note desta sexta-feira, 9, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. A partida abriu a 3ª rodada do estadual, que será fechada, neste sábado, 10, com três jogos. O time alviverde começou pressionando, mas foi o Bela Vista que saiu na frente: Célio recebeu assistência na área, levou a marcação e bateu na saída do goleiro Anderson Luiz. O Tocantinópolis seguiu pressionando, e o BV apostando sempre no contra-ataque.

No segundo tempo, Jairo Nascimento fez três mudanças, e aos três minutos, a resposta: Igor que havia entrado, aproveitou erro da defesa do BV, invadiu a área e empatou: 1 a 1. Aos 20, Gustavo Gomes recuperou bola mal afastado e finalizou, de fora da área, no cantinho: 2 a 1. O jogo chegou a ficar 17 minutos paralisado após um choque de cabeça. Com a vitória, o TEC somou 6 pontos na zona de classificação. O BV segue com três pontos (duas derrotas e uma vitória).

Choque de cabeça

A partida chegou a ficar paralisada por cerca de 17 minutos, após o lateral-direito Sanderson, que havia substituído Marcinho, sofrer um choque cabeça com um atleta do Bela Vista (não identificado). Sanderson sofreu um corte no supercílio e precisou ser levado ao hospital local. O jogo seguiu paralisado aguardando o retorno da ambulância - havia apenas uma ambulância no estádio. Gustavo entrou no lugar de Sanderson. Não há informação atualizada sobre Sanderson.

Quarta rodada

Na quarta rodada, o Tocantinópolis recebe em seus domínios o Capital, no dia 14 (quarta), às 20h. Já o Bela Vista encara no Batistão, em Luzinópolis, o Tocantins EC, no dia 17 (sábado), às 16h.