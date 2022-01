Esporte Tocantinópolis reforça elenco de olho no Estadual e nas competições nacionais Verdão do norte estreia neste sábado fora de casa, no estádio Nilton Santos, em Palmas

O Tocantinópolis terá um calendário cheio na temporada 2022, em razão das participações no Estadual e nas competições nacionais. Pensando nisso, a equipe segue reforçando e anunciou alguns nomes em suas redes sociais. A equipe estreia neste sábado, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, em Palmas, diante do Capital. Entre os nomes anunciados pelo clube esta o...