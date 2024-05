Com informações do ge

Marco Antônio Gama Com informações do ge

O Tocantinópolis Esporte Clube e o Maranhão (MAC) só se enfrentaram duas vezes na história do futebol, ambos os confrontos foram pelo Brasileiro Série D 2023. No breve retrospecto entre os dois clubes, MAC leva vantagem com um empate e uma vitória (aproveitamento de 66%). A única vitória sobre o Tocantinópolis foi em São Luís (MA), por 2 a 1.

O resultado acabou complicando o Tocantinópolis, que chegou para última rodada do A2 precisando vencer para avançar, mas um empate, com Parnahyba-PI, eliminou as chances de classificação. O MAC já havia se garantido na fase seguinte com a vitória frente ao alviverde tocantinense.

A exemplo de 2023, as equipes voltam a se enfrentar pelo Grupo A2. O jogo está marcado para este domingo, em São Luís. A partida, que marca a estreia do técnico Reginaldo França à frente do alviverde tocantinense, será a primeira ‘prova de fogo’ do profissional.

Além da vantagem sobre o Tocantinópolis, no breve retrospecto, o MAC chega embalado com quatro vitórias e apenas uma derrota - líder do Grupo A2, com 80% de aproveitamento. No outro extremo da tabela, o alviverde aparece em sexto com duas vitórias, um empate e duas derrotas – aproveitamento de 46%.

E agora, quem leva essa? MAC e Tocantinópolis se enfrentam, neste domingo (2), às 16h, (de Brasília), Nhozinho Santos, em São Luís (MA).

Reforço na equipe e estreia de Reginaldo França

O Tocantinópolis conta com dois reforços para enfrentar o Maranhão, líder do Grupo A2, neste domingo. Por outro lado, o técnico Reginaldo França, que fará sua estreia à frente da equipe, deve ter até quatro desfalques. O alviverde tocantinense tenta a reabilitação na competição após ser goleado, por 5 a 0, para River (PI), na última rodada.

Para esta partida, Reginaldo França terá o retorno do volante Paulinho, que volta ao time após cumprir suspensão, e terá à disposição o lateral-direito David Filipe, anunciado nesta semana. O jogador já teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID).

Em contrapartida, o volante Pedro Dias está fora por suspensão. O lateral-direito Da Silva, o goleiro Johnathan e o meia Bruno Morais estão no departamento médico e ficam fora da partida.

A delegação deve embarcar para São Luís, nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília). O Tocantinópolis terá pela frente no domingo, às 16h, o MAC, pela 6ª rodada do Brasileiro Série D.