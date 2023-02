Esporte Tocantinópolis recebe América (MG) na primeira fase da Copa do Brasil 2023 Sorteio realizado nesta quarta-feira definiu estreia do time tocantinense em casa, em data a ser definida

Na tarde de quarta-feira, 8, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio da Copa do Brasil 2023. O Tocantinópolis (TEC), equipe que irá representar o Tocantins na competição, enfrentará o América (MG) em casa, no estádio Ribeirão. A primeira fase do campeonato será realizada entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. A data e o horário do jog...