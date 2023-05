O Verdão do Norte perdeu mais uma vez na Série D, dessa vez para o líder do grupo A2, o Ferroviário (CE), que venceu o Tocantinópolis por 1 a 0 na tarde deste domingo, 21, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o time tocantinense está cada vez mais distante da classificação para a próxima fase.

Com a vitória, o Ferrão subiu para nove pontos, manteve 100% de aproveitamento e se isolou na liderança da chave. Por sua vez, o Verdão permaneceu com um ponto e na sétima posição na tabela de classificação da competição.

Na partida, o Ferroviário ficou mais tempo com a bola, mas sem concluir as chances ao gol. Assim, durante o primeiro tempo, o Tocantinópolis conseguiu equilibrar a partida, porém, perdeu seu zagueiro titular Marcos Arthur devido a uma lesão e George entrou no seu lugar.

No segundo tempo, o Ferroviário retomou o controle da partida e pressionou o adversário. Aos 19 minutos o atacante Abner aproveitou o bate e rebate na área para abrir o placar do jogo, que se manteve até o final da partida.

Próximos jogos

Agora, o próximo compromisso do Verdão do Norte é contra o Atlético (CE), dentro de casa, em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão, no próximo domingo, 28, às 17h. Já o líder do grupo, o Ferroviário (CE) vai ter pela frente o Caucaia (CE), também no próximo domingo, às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.