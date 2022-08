Esporte Tocantinópolis perde de 3 a 0 para o São Bernardo e se complica para o jogo de volta TEC fez boa atuação mas resultado da partida pode dificultar acesso à série C; partida de volta ocorre no domingo, 16, em São Paulo

A torcida do Verdão do Norte vibrou na tentativa de ajudar o Tocantinópolis Esporte Clube (TEC), na tarde de domingo no estádio Ribeirão, mas o resultado da partida não saiu como esperado e o São Bernardo (SP) abriu as quartas levando a boa vantagem de 2 a 0. Ainda no início da partida os dois clubes tiveram grandes embates e boas chances de cravar a bola n...