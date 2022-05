Esporte Tocantinópolis não sabe o que é vencer há três jogos em competições nacionais Última vitória da equipe do Bico do Papagaio é do dia 17 de abril pela Série D

O Tocantinópolis conquistou apenas quatro pontos em três jogos pela quarta divisão nacional até agora. Além disso, se considerarmos a partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, o clube está a três jogos sem vencer em competições nacionais. A última vitória da equipe tocantinense é do dia 17 de abril, quando venceu a Tuna Lusa-PA por 3 a 1 no Brasileiro Série D...