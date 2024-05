Esporte Tocantinópolis leva goleada de 5 a 0 ao visitar o River (PI) pelo Brasileiro Série D Com a vitória, a equipe piauiense assume a vice-liderança do Grupo A2. Derrota significa para o Tocantinópolis a saída do G4

Após 22 anos desde o último confronto contra o Tocantinópolis, o River (PI) voltou a cravar um placar semelhante ao de 2001, contra a equipe tocantinense, com cinco gols. Desta vez, a partida encerrou com goleada de 5 a 0, diferente dos 5 a 4 na partida válida pelo Brasileiro Série C. Em uma boa atuação da equipe piauiense, os gols do confronto foram marcad...