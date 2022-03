Esporte Tocantinópolis, Interporto, Palmas e Bela Vista vencem na 7ª rodada; Verdão do Norte é o novo líder Já Gurupi e Tocantins de Miracema estão rebaixados para a segunda divisão

A sétima rodada do Tocantinense começou ontem. Com gols de Alan Maia e Jheimy, o Tocantinópolis venceu o União por 2 a 0 e é o novo líder. Já o Interporto levou a melhor em cima do Araguacema por 2 a 1. No Resendão, o Gurupi perdeu para o Palmas por 3 a 1. Já o Tocantins de Miracema acabou sofrendo mais uma derrota, dessa vez, fora de casa, ao ser goleado pelo Bela V...