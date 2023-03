A partida entre o Tocantinópolis e o Tocantins, válida pela ida das semifinais do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da 1ª Divisão, deixou o Verdão do Norte mais próximo de se tornar hexacampeão no Estadual. O time venceu de goleada por 4 a 0 sobre o Tocantins, de Miracema, anfitrião da partida, ontem. Os gols do triunfo foram anotados por Everson Bilal, Andrezinho, Chico Bala e Willian.

No primeiro minuto de jogo o TEC mostrou que entrou em campo pronto para a vitória. O time abriu o placar em 1 a 0 sobre o Tocantins, com o gol de Everson Bilal. O camisa 11 marcou o gol depois de receber um lançamento de Chico Bala que cruzou uma bola alta para Bilal.

Nos minutos seguintes, Bilal, Chico Bala e Thiago Bagagem conduziram passes na área do Tocantins e pressionaram o adversário com cobrança de escanteio e cobrança de falta.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, o pentacampeão do Tocantinense cresceu a vantagem sobre o adversário com gol de Andrezinho. O camisa 7 do TEC recebeu passe de Hiltinho e direto da área fez balançar mais uma vez a rede do Tocantins.

Três minutos depois o Tocantinópolis seguia com vantagem na posse de bola e o placar marcou 3 a 0 para o verdão com o gol de Chico Bala. Mais uma vez Andrezinho no lance passou a bola para Chico Bala, que marcou o gol.

Vencendo a partida, o Tocantinópolis chegou ao final do primeiro tempo com um saldo de dois cartões amarelos, uma para o goleiro reserva Yan e outro para o camisa 4, Marcondi. O Tocantins ficou sem o camisa 7, Paulo Cézar, depois que ele foi expulso ao derrubar seu adversário Bilal.

O técnico da equipe de Miracema, Wicelmo Rodrigues, fez mudanças em campo e apostou na saída de Pedro Lucas para dar lugar a Edicarlos. Pelo TEC, no início do segundo tempo, Jairo Nascimento apostou e fez mudanças com a saída de Gaúcho, para dar lugar a Rodolfo.

Os jogadores retornaram ao gramado no segundo tempo em ritmo acelerado. Tocantins e Tocantinópolis intercalaram a disputa da posse de bola e pelo verdão Joel e Gustavo chegaram próximo do gol, na área do adversário.

O Verdão manteve a vantagem e garantiu o placar de 4 a 0 com gol de Willian, no canto direito do goleiro Neto. Com um minuto de acréscimo, a partida não encerrou bem para o lado do Tocantins. O clube de Miracema além da derrota chegou ao fim do jogo sem Edicarlos, que levou dois amarelos e saiu expulso, e Paulo César que deixou o jogo no primeiro tempo.

A partida realizada ontem estava prevista para o último domingo, mas precisou ser adiada depois que as chuvas deixaram o gramado do Castanheirão alagado. No jogo de volta, o Tocantinópolis recebe seu adversário em casa no estádio João Ribeiro, no próximo domingo, às 15h30.