Esporte Tocantinópolis faz contratação para reforçar a defesa na segunda fase do Brasileiro da Série D Além do novo nome o TEC prorrogou o contrato de vários atletas visando o jogo contra o Manauara neste fim de semana; Saiba quem são

Um novo goleiro foi contratado para defender a equipe do Tocantinópolis na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Trata-se de Carlos Roberto, o Carlão, de 38 anos, o atleta é ex-América Futebol Clube. O Tocantinópolis entra em campo contra o Manauara (AM) pela Segunda Fase da Série D do Brasileiro, neste sábado (27), às 16 horas, no estádio Ribeirão, casa d...