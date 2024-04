Esporte Tocantinópolis estreia na Série D contra o Moto Club; confira detalhes Equipe perdeu atletas mas fez novas contratações nos últimos dias, com foco na competição nacional. Confronto é neste domingo (28), às 16h, em São Luís (MA)

Depois de realizar ajustes importantes em seu elenco profissional nos últimos dias, o Tocantinópolis estreia neste domingo (28), no Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, contra o Moto Club (MA). O confronto está marcado para ocorrer às 16h, com bola rolando no gramado do estádio Nhozinho Santos, na capital maranhense. Enquanto de um lado o V...