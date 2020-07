A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no final da noite desta segunda-feira, 13, a nova tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, que terá a participação de duas equipes tocantinenses. Quem vai estrear primeiro será o Tocantinópolis, que entra na disputa ainda na fase preliminar, o Palmas já está garantido na fase grupos.

O TEC faz seu primeiro jogo no dia 6 ou 7 de setembro, contra o Brasiliense (DF). Apesar da indefinição na data, a CBF confirmou que o primeiro jogo será em Tocantinópolis, com a partida de volta sendo realizada no dia 12 ou 13 de setembro na casa do adversário.

Caso avance, o Tocantinópolis vai fazer parte do grupo 6, mesma chave do Palmas e ao lado de Vila Nova (MG), Atlético de Alagoinhas (BA), Gama (DF), Tupynambás (MG), Bahia de Feira (BA) e Caldense (MG). Além do TEC e do Brasiliense, os outros times que disputam a fase preliminar são: Real (ES), Aquidauanense (MS), Nacional (AM), Ji-Paraná (RO), Baré (RR) e Ypiranga (AP).

Após as disputas da preliminar, será iniciada a primeira fase do torneio com 64 clubes divididos em oito grupos, com data marcada para o dia 19 ou 20 de setembro. De acordo com a tabela da CBF, o Palmas faz seu primeiro jogo fora de casa contra o Vila Nova (MG) (19 ou 20 de setembro), o horário da partida ainda será confirmação. Em seguida, o Tricolor joga dentro dos seus domínios diante do Tupynambás (26 ou 27/09). Na terceira rodada, a equipe tocantinense vai à Bahia para enfrentar o Atlético Alagoinhas (30/09 ou 01/10).

O Palmas volta ao Nilton Santos na quarta rodada para enfrentar o Bahia de Feira (03/10 ou 04/10). Na rodada seguinte, o Tricolor deve enfrentar, fora de casa, o vencedor do duelo da fase preliminar entre TEC e Brasiliense, a partida será dia 10/10 ou 11/10. Após isso, os próximos adversários serão o Gama (14 ou 15/10), em casa e a Caldense fora (17 ou 18/10).

Fechado os jogos do turno, o Tricolor se prepara para o returno da primeira fase e os jogos serão: Caldense (C) (21/10 ou 22/10); Gama (F) (24/10 ou 25/10); vencedor do duelo da fase preliminar (C) (31/10 ou 01/11); Bahia de Feira (F) (07 ou 12/11); Atlético Alagoinhas (C) (13 ou 14/11); Tupynambás (21 ou 22/11) (F); Vila Nova (27 ou 28/11) (C).

Ao todo, o Tricolor terá 14 jogos na primeira fase, já o TEC somado os jogos da fase preliminar pode somar 16 partidas. Dos oito times do grupo, os quatro melhores avançam para próxima fase da competição. Depois disso, as fases serão disputadas no formato mata-mata. Os times que chegarem na semifinal já estarão com vaga garantida na Série C de 2021. A previsão é que a Quarta divisão seja encerrada no dia 7 de fevereiro.

O Tocantinópolis falou que pretende retomar as atividades em agosto, mas que isso depende da situação da pandemia no Estado. Já o Palmas afirmou que estuda a melhor forma de voltar e se preparar para competição.

Regulamento

Segundo o regulamento da competição, em seu artigo 23, os clubes vão ter os seguintes benefícios de ordem financeira: Passagens aéreas para as delegações dos clubes, limitadas a 25 pessoas por delegação, para distâncias acima de 700km; Passagens rodoviárias ou aluguel de ônibus para as delegações dos clubes para distâncias de até 700km, inclusive; Cobertura das despesas de hospedagem e alimentação, limitadas a 25 pessoas por delegação e Despesas com taxas de arbitragem e exames antidoping custeadas pela CBF. Durante a pandemia, a CBF liberou aos 68 clubes da Série D um auxílio individual de R$ 120 mil.

Estadual

Palmas e Tocantinópolis estão nas semifinais do Campeonato Tocantinense 2020, porém a competição foi suspensa por tempo indeterminado em 18 março. Com o retorno de outros estaduais, é possível que a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) sinalize com uma data para encerrar a competição.

No primeiro jogo das semifinais, o Palmas derrotou o Araguacema por 1 a 0, fora de casa. O time ia decidir se chegaria na final no dia 22 março, no Nilton Santos. Mas por conta da pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas. Já o TEC empatou (0 a 0) com o Interporto dentro dos seus domínios e ia decidir a vaga na decisão no dia 21 de março, na casa do adversário, em Porto Nacional.