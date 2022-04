Esporte Tocantinópolis está pronto para desafio contra o Athletico Paranaense na 3ª fase da Copa do Brasil Após título estadual e vitória na Série D, Verdão do Norte tentará bom resultado em casa pela competição mais democrática do Brasil

O estádio Ribeirão será palco nesta quarta-feira,20, de mais um desafio do Tocantinópolis pela Copa Intelbras do Brasil. A partida será realizada às 19 horas. O elenco comandado por Jairo Nascimento tem a expectativa do retorno de uma das principais peças do seu elenco, Everson, que estava no departamento médico tratando de uma lesão muscular na coxa direita e não atuou n...