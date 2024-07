Esporte Tocantinópolis enfrenta o Altos (PI) pela Série D: ‘necessitamos muito dessa vitória’, diz treinador Verdão do Norte está na briga para se manter na zona de classificação. Jogo ocorre nesta quarta-feira (3), em Teresina (PI)

O Tocantinópolis está na 4ª colocação do grupo A2 do Campeonato Brasileiro Série D. O time entrará em campo na 11ª rodada do torneio contra o Altos (PI), que ocupa o 3ª lugar da tabela. Ambos têm a mesma quantidade de pontos, porém, o TEC perde em saldo de gols. O jogo ocorre nesta quarta-feira (3), às 19 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).&...