Esporte Tocantinópolis encara o Manauara em jogo decisivo pela Série D O confronto ocorre na casa do rival, neste sábado sábado (3), a partir das 16h, em Manaus (AM)

O Tocantinópolis Esporte Clube (TEC) terá que vencer o Manauara (AM) para avançar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto está marcado para ocorrer na casa do adversário onde ele soma 90% de aproveitamento, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, capital do estado amazonense, neste sábado (3), às 16h. Quem seguir na competição vai en...