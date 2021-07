Esporte Tocantinópolis empata no Maranhão em jogo com seis gols Jheimy, Válber e Gully fizeram os gols do Verdão e Edrean, Caxambu e Betão anotaram para o Juventude Samas

O Tocantinópolis ficou à frente em três ocasiões no jogo deste domingo, 11, mas acabou saindo do Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, com um empate com o Juventude Samas. Jheimy, Válber e Gully anotaram os gols tocantinopolinos e Edrean, Dedé e Betão deixaram tudo igual. Com o resultado, o TEC fica com seis pontos e é o sexto colocado do grupo A2. O TEC chegou ao pri...