Com informações do ge

Redação Jornal do Tocantins Com informações do ge

O Tocantinópolis Esporte Clube deve ter três baixas para enfrentar o River (PI), neste domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. Por outro lado, o técnico Jairo Nascimento deve contar com os reforços de Everson Bilau e Gabriel Caju.

Estão fora o goleiro Johnathan, o lateral-direito Da Silva e o volante Paulinho. Os dois primeiros estão no departamento médico, e Paulinho cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Sem o único lateral-direito do atual elenco à disposição, Jairo Nascimento deve improvisar, novamente, um zagueiro na direita. Com a baixa de Paulinho, Bidely deve ser opção ao lado de Pedro Dias e Daniel Barros – Veja abaixo provável Tocantinópolis.

O atacante Bilau e o meia Gabriel Caju serão relacionados pela primeira vez nesta Série D. O atacante retorna ao time após cumprir quatro jogos de suspensão. Já Caju fica à disposição depois de ser liberado pelo DM.

Provável Tocantinópolis: Anderson Luiz; Pedro, Dedé, Romário e Tiaguinho; Pedro Dias, Daniel Barros e Bruno Morais; Everson Bilau e Wanderson.

Tocantinópolis e River-PI se enfrentam, neste domingo, às 16h, no Albertão, em Teresina.

Gustavo Gomes diz não estar 100%

O volante Gustavo Gomes, um dos principais nomes do Tocantinópolis nas últimas temporadas, segue em evolução após machucar o tornozelo direito na eliminação da equipe na Copa do Brasil 2024. O volante ficou oito jogos fora, retornando apenas no segundo jogo da final do Tocantinense– ficou no banco.

Apesar do retorno, Gustavo Gomes disse ao ge, nesta quinta-feira, que, ainda, não está 100%, e por esse motivo não é opção para atuar os 90% minutos. Entrando sempre no segundo tempo, o volante foi decisivo contra o Cametá-PA, em jogo da 2ª rodada da Série D. Gustavo Gomes marcou o gol que garantiu a vitória do Verdão, por 1 a 0.

- Para quem trabalha ali no dia a dia sabe que estou no sacrifício. Depois que voltei nunca mais treinei sem dor, sempre foi com dor. Mas isso acaba me motivando a buscar meu espaço. O professor me conhece, sabe dos meus pontos fortes e sabe que estou voltando de lesão.

O volante já havia desfalcado o Tocantinópolis por oito meses, após uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). O atleta só voltou a ser relacionado em julho de 2023, na reta final da 1ª fase da Quarta Divisão.