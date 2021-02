Nesta quarta-feira, 10, Tocantinópolis e Palmas fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense 2020. Os dois times também estiveram na final da competição em 2019 e na ocasião o Tricolor da Capital venceu os dois jogos, 1 a 0 e 3 a 1. Será a quarta vez que os dois times vão decidir o título de campeão estadual e o vencedor garante uma vaga em três competições em 2021: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde. O vice-campeão fica com uma vaga na fase preliminar da Série D 2021. O segundo jogo da final será no próximo domingo, 14, no estádio Nilton Santos, em Palmas.

Nas finais do Estadual entre Palmas e Tocantinópolis, o time da Capital leva a melhor com uma pequena vantagem e ficou com o título em 2001 e 2019, já o TEC garantiu o título em cima do rival em 2002. Dono de sete títulos, o Palmas chega na sua 11ª final do Campeonato Tocantinense. O TEC chega na sua 10ª final, com três títulos conquistados (1993, 2002 e 2015). O time do interior chegou a conquistar um título quando o torneio estadual ainda era disputado de forma amadora em 1990. O campeonato passou a ser profissional a partir de 1993 e conta com 28 edições realizadas.

Na fase semifinal, o Palmas despachou o Araguacema (1 a 0 e 0 a 0). Já o Tocantinópolis deixou o Interporto para trás (0 a 0 e 2 a 2, com vitória nos pênaltis). A competição estava parada desde março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19 e retornou em janeiro de 2021.

Estadual 2021

O campeão tocantinense será conhecido uma semana antes da disputa do Estadual 2021 começar. A princípio a competição terá oito clubes: Interporto, Palmas, Tocantinópolis, Capital, Nova Conquista, Araguacema, Tocantins de Miracema e Gurupi, esses dois últimos estarão de volta à elite tocantinense no próximo ano.

De acordo com o regulamento do Estadual 2021, o campeão do torneio garante uma vaga na: Copa Verde, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro da Série “D” de 2022. Segundo o documento da FTF, o vice-campeão será representante tocantinense número dois no Campeonato Brasileiro da Série “D” 2022.