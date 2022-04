Esporte Tocantinópolis e Interporto brigam no fim de semana pelo pentacampeonato Equipes que somam quatro canecos cada, decidem neste domingo,10, no estádio Ribeirão, às 16 horas, o título do Campeonato Tocantinense 2022

Além do caneco do Campeonato Tocantinense 2022 e de um carro 0 km, Tocantinópolis e Interporto vão em busca no próximo domingo, 8, da vaga para a Copa do Brasil do ano que vem e dos R$ 620 mil de cota pela participação na primeira fase da competição nacional. As duas equipes têm quatro títulos estaduais cada. Após um jogo bastante equilibrado, com oportunidades de ambos o...