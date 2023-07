O Tocantinópolis repetiu o roteiro de jogos anteriores em casa, em partidas válidas pelo Brasileiro da Série D e saiu na frente contra a equipe adversária, desta vez contra o Ferroviário (CE). A partida ocorreu neste sábado, 8, no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis.

Aos 4 minutos do primeiro tempo, Everson Bilau, que tem sido destaque na atual campanha, aproveitou bola levantada na área e abriu o placar em 1 a 0 para a equipe Tocantinense.

O primeiro tempo seguiu com vantagem para o TEC, mas sem finalização na rede do time cearense. A partida seguia sem cartões quando o primeiro saiu para o camisa 16 do Ferroviário (CE), próximo ao fim do primeiro tempo, que ao tentar posse de bola na área do TEC, derrubou o goleiro Anderson Luiz.

A partida não correu muito bem para o time cearense, que apresenta o melhor desempenho no campeonato, com 29 pontos na liderança do Grupo 2. O técnico Paulinho Kobayashi preferiu contar com uma equipe alternativa, ao mesclar atletas titulares com reservas, para poupar a equipe para o jogo seguinte.

No segundo tempo o técnico optou por mudanças na equipe e o resultado saiu. O empate veio próximo aos minutos finais da partida, quando o goleiro do Verdão, Anderson Luiz, em um vacilo na área, cometeu falta que rendeu pênalti ao adversário.

Roni Lobo cobrou a penalidade e não deixou passar a oportunidade. O resultado foi mais para o Verdão, uma vez um placar de empate em 1 a 1.

Na próxima rodada a equipe viaja para jogar contra o Maranhão (MA) no estádio Castelão Santos, em São Luís (MA) no dia 16 de julho às 16h.

A arbitragem da partida ficou por conta do árbitro Nairon Pereira de Lira (PE), com a assistência de Fábio Pereira (TO), Samuel Mith Nobrega Silva (TO) e Eduardo Fernandes Teixeira (TO).