Tocantinópolis e Capital se enfrentam no primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense

O Capital receberá o Tocantinópolis para a primeira partida da final do Tocantinense de Futebol, no Estádio Nilton Santos, neste domingo, 2, às 16h. O Rubro Negro tocantinense se classificou após vitória apertada contra o Bela Vista, nos pênaltis. Enquanto isso, o Verdão do Norte venceu o Tocantins de Miracema com goleadas no jogo de ida e de volta das semifinais...