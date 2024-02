Tocantinópolis e Capital se reencontram, nesta quarta-feira, às 20h, de Brasília, pela 4ª rodada do Campeonato Tocantinense. O palco é o mesmo do último encontro, em abril de 2023 pela final do estadual. Na ocasião o Tocantinópolis ficou com a taça (6 a 4 no agregado).

O confronto desta quarta, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), é um 'esquenta' do embate decisivo do dia 21 de fevereiro, na quarta-feira, às 20h30, pela 1ª fase da Copa do Brasil - as equipes jogam pela torneio nacional, em jogo único, possivelmente no Nilton Santos, em Palmas.

O ge acompanha o jogo em Tempo Real. O canal Esporte Mais é o canal Boa Vista transmitindo a partida desta quarta-feira.

O Tocantinópolis volta a campo em busca da terceira vitória na competição para se manter na zona de classificação. Na última rodada, a equipe superou o Bela Vista, em seus domínios, por 2 a 1. Para este confronto contra o Capital, o técnico Jairo Nascimento contará com o retorno do lateral-esquerdo Rômulo Carioca, que cumpriu suspensão.

Além disso, o volante Daniel Barros pode ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e ficar à disposição para o jogo desta quarta. A única baixa é a do lateral-direito Sanderson, que sofreu um corte no supercílio, na última rodada.

Provável escalação: Anderson Luiz; Marcinho, Lucão, Robinho e Rômulo Carioca (Caio); Pedro Dias, Lucas Campos, Gustavo Gomes e Gabriel Caju; Wanderson e Everson Bilau.

De olho na terceira vitória e em um tropeço do União, no fim de semana, o Capital visita o Tocantinópolis, nesta quarta-feira. A equipe chega embalada com duas vitórias e um empate. O técnico português Ricardo Lima segue com seis baixas na equipe. As baixas são: Juninho, Jander, Alemão, Russelle, Luiz Felipe e Afonso. Kennerson e Patrick Annes estão pendurados com dois amarelos.

Provável time: Guilherme Prezzi; Gustavo Lobó, Márcio Júnior, Kennerson e PK; Dim, Gabriel Eugênio e Arthurzinho; Cauã, Romário e Wesley.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Henrique (Araguaína)

Assistente 1: Samuel Smith (Araguaína)

Assistente 2: Elucilani Marcolina (Araguaína)

Quarto árbitro: Gilmar Oliveira (Tocantinópolis)