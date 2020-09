No próximo domingo, 6, o Tocantinópolis inicia sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D. O time tocantinense vai encarar o Brasiliense (DF) no estádio Ribeirão, às 16 horas, pela fase preliminar do torneio nacional. Por conta da pandemia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) montou um protocolo que antes de todas as partidas dos campeonatos organizados pela entidade, os times vão precisa passar por testes de Covid-19.

Tocantinópolis e Brasiliense já realizaram as testagens para o jogo de domingo. Pelo lado do time candango, um jogador testou positivo para a doença, segundo publicação do clube nas redes sociais. “Seguindo os protocolos da CBF, o Brasiliense realizou os exames da covid-19 em todo o elenco, visando o jogo de ida da Série D, contra o Tocantinópolis. Apenas um atleta testou positivo, que já se encontra em isolamento.”, disse o clube no Twitter.

No Tocantinópolis, o diretor de futebol do clube, Leandro Sousa, confirmou que os exames foram realizados e todos deram negativos. São 28 jogadores no elenco do TEC, que ganhou reforço nos últimos dias do atacante Marquinhos Bala, que retornou ao clube para a disputar fase preliminar da Série D.

Jogo de volta entre os dois times, marcado inicialmente para o dia 13 de setembro, em Taguatinga, às 15 horas, no estádio Elmo Farias, mudou de local segundo divulgou a CBF na tarde desta quinta-feira, 3.

“O Campeonato Brasileiro da Série D ainda vai estrear, mas sofreu uma alteração na sua tabela. A partida entre Brasiliense/DF e Tocantinópolis/TO mudou de local e será disputada no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF. O dia, 13 de setembro (domingo), e a hora, 15h, foram mantidos. O motivo da mudança foi uma solicitação por parte do clube mandante.”

Disputa

Na fase preliminar, oito times buscam conquistar quatro vagas na fase de grupo do torneio nacional. Além de TEC e Brasiliense, os confrontos são: Real Noroeste (ES) x Aquidauanense (MS); Ji-Paraná (RO) x Nacional (AM) e Baré (RR) x Ypiranga (AP). Todos os jogos de ida serão no dia 6, assim como todos os jogos da volta vão ser no dia 13.

Caso o Tocantinópolis avance de fase, a equipe entra na fase seguinte no Grupo 6 ao lado de: Atlético (BA), Bahia de Feira (BA), Caldense (MG), Gama (DF), Palmas (TO), Tupynambás (MG) e Villa Nova (MG).

Ao todo, o Palmas vai fazer 14 jogos na primeira fase, enquanto o TEC poderá ter 16, caso passe pela fase preliminar. Dos oito times do grupo, os quatro melhores avançam para próxima fase da competição. Depois disso, as fases serão disputadas no formato mata-mata. Os times que chegarem na semifinal já estarão com vaga garantida na Série C de 2021.

Segundo o regulamento da competição, em seu artigo 23, os clubes vão ter os seguintes benefícios de ordem financeira: Passagens aéreas para as delegações dos clubes, limitadas a 25 pessoas por delegação, para distâncias acima de 700km; Passagens rodoviárias ou aluguel de ônibus para as delegações dos clubes para distâncias de até 700km, inclusive; Cobertura das despesas de hospedagem e alimentação, limitadas a 25 pessoas por delegação e Despesas com taxas de arbitragem e exames antidoping custeadas pela CBF.